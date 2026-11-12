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Economie

Salariul mediu net a fost în luna septembrie de 5.717 lei, în creştere cu 5% faţă de perioada similară din 2025. Raportat la inflaţie, e a 15-a lună consecutivă de scădere a puterii de cumpărare

r Scris de roxana rosu
Salariul mediu net a fost în luna septembrie de 5.717 lei, în creştere cu 5% faţă de perioada similară din 2025. Raportat la inflaţie, e a 15-a lună consecutivă de scădere a puterii de cumpărare
Aosom
Salariul mediu net a fost în luna septembrie de 5.717 lei, în creştere cu 5% faţă de perioada similară din 2025, dar este de fapt a 15-a lună...

Sursa: Zf Ro

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