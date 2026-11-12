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Economie

Sankt Petersburg. Un colonel din armata rusă a murit într-un atentat cu mașină-capcană, joi dimineață.

a Scris de auras rosu
Sankt Petersburg. Un colonel din armata rusă a murit într-un atentat cu mașină-capcană, joi dimineață.
Aosom
Comitetul de Investigații al Federației Ruse a confirmat moartea unui militar în urma exploziei mașinii, fără a preciza gradul său în cadrul armatei. A vehicle exploded on Kolpinsky Highway in St. Petersburg’s Shushary district on Thursday morning, killing a Russian Air Force colonel. https://t.co/2jc17mTWbJ — Third Column (@ThirdColumn) November 12, 2026 Publicația locală Fontanka a […]

Sursa: Biziday

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