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Economie

Scădere bruscă de 22% pe piața europeană a gazelor naturale: De ce avertizează analiștii că pericolul abia acum începe

d Scris de daniel mihai dragomir
Scădere bruscă de 22% pe piața europeană a gazelor naturale: De ce avertizează analiștii că pericolul abia acum începe
Aosom
Prețurile gazelor naturale au scăzut semnificativ pe fondul factorilor geopolitici, însă stocurile europene reduse mențin riscurile și volatilitatea ridicate.

Sursa: Stiri Pe Surse

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