 Sari la conținut
M
Noutăți Consiliul Județean Brașov
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Scandal în Germania. Ministerele au cheltuit 5,8 milioane de euro pe decoruri și mobilier de birou, stârnind revolta contribuabililor

f Scris de florin toader
Scandal în Germania. Ministerele au cheltuit 5,8 milioane de euro pe decoruri și mobilier de birou, stârnind revolta contribuabililor
Aosom
Ministerele din Germania au cheltuit 5,8 milioane de euro pe decoruri și mobilier de birou, stârnind furia contribuabililor și critici privind austeritatea. The post Scandal în Germania. Ministerele au cheltuit 5,8 milioane de euro pe decoruri și mobilier de birou, stârnind revolta contribuabililor appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →