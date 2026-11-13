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Economie

Scandal uriaș la STB: Concedii medicale de 484 de ani într-un singur an și suspiciuni de fraudă de 59 de milioane de lei. Parchetul și CNAS vor fi sesizate

a Scris de alexandra cruceru, redactor
Scandal uriaș la STB: Concedii medicale de 484 de ani într-un singur an și suspiciuni de fraudă de 59 de milioane de lei. Parchetul și CNAS vor fi sesizate
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Concedii medicale de 484 de ani la STB. Remus Borza acuză o posibilă fraudă de 59 de milioane de lei și anunță sesizarea Parchetului

Sursa: Stiri Pe Surse

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