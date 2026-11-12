Valoarea companiei producătoare de cipuri Nvidia a scăzut cu 430 de miliarde de dolari în doar două zile, după ce directorul general și executivul taiwanez, Jensen Huang, a recunoscut că a avut o relație cu o femeie despre care există informații că este spioană a Republicii Populare Chineze. Un senator republican i-a cerut lui Jensen […] The post Scandalul spionajului chinez: Nvidia pierde 430 miliarde $, echivalent cu PIB-ul României first appeared on Ucoz.

Sursa: Stirile Zilei De Azi - Ucoz.ro Citește mai departe la sursa originală ↗