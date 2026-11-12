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Economie

Scenariu sumbru: România riscă un deficit bugetar de 150 de miliarde de lei în 2026 și noi măsuri de austeritate în 2027

d Scris de daniel mihai dragomir
Scenariu sumbru: România riscă un deficit bugetar de 150 de miliarde de lei în 2026 și noi măsuri de austeritate în 2027
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România riscă un deficit bugetar de 150 de miliarde de lei în 2026. Analiștii avertizează că 2027 va aduce noi măsuri de austeritate și taxe.

Sursa: Stiri Pe Surse

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