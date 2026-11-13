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Economie

„Scopul întregului efort: puterea de cumpărare începe să se refacă”. Nazare, după noile date privind economia României

a Scris de alexandra-valentina dumitru
„Scopul întregului efort: puterea de cumpărare începe să se refacă”. Nazare, după noile date privind economia României
Aosom
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă că economia României dă semne de revenire, iar puterea de cumpărare începe să se refacă, în contextul scăderii inflației și al creșterii PIB cu 2,1% în trimestrul al treilea, potrivit datelor INS.

Sursa: Mediafax Ro

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