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Economie

Secretarul general al ONU: „Combustibilii fosili trebuie să dispară la fel ca dinozaurii”

a Scris de alexandra pricop
Secretarul general al ONU: „Combustibilii fosili trebuie să dispară la fel ca dinozaurii”
Aosom
Secretarul general al ONU a cerut miercuri la COP31 din Turcia "dispariţia" combustibililor fosili

Sursa: Stiri Pe Surse

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