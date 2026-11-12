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Economie

Sectorul 4 începe lucrările la cel de-al treilea pasaj rutier de pe inelul median al Capitalei

z Scris de ziarul național
Sectorul 4 începe lucrările la cel de-al treilea pasaj rutier de pe inelul median al Capitalei
Aosom
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat joi, 12 noiembrie a.c., începerea lucrărilor la un nou pasaj rutier, de data asta unul subteran, ce va fi construit la intersecția Șoselei Olteniței cu Șoseaua Vitan-Bârzești și strada Sergent Ion Iriceanu. Acesta este cel de-al treilea pasaj realizat de administrația Sectorului 4 pe inelul median de circulație […]

Sursa: National - Ziarul National

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