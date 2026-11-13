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Economie

Șefa Casei de Pensii explică cum își pot calcula românii pensia direct pe site-ul instituției: „E ca un fel de simulator"

e Scris de e-politic ro
Șefa Casei de Pensii explică cum își pot calcula românii pensia direct pe site-ul instituției: „E ca un fel de simulator"
Aosom
Romanii iși pot estima online pensia pe care o vor primi la retragerea din activitate, folosind simulatorul de pe site-ul Casei Naționale de Pensii Pu

Sursa: Ziuanews.ro

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