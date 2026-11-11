Șeful Hidroelectrica, despre Tarnița, proiect de pe vremea lui Ceaușescu: „Mai ales pentru ce s-a întâmplat în vara aceasta, cu siguranță este nevoie de o centrală prin pompaj, poate chiar două”

Sistemul energetic național are cu siguranță nevoie de o hidrocentrală electrică cu acumulare prin pompaj, un fel de „baterie naturală”, poate chiar două, o nevoie care este și mai puternic conștientizată după ce s-a întâmplat în această vară, când România a trecut prin cea mai lungă secetă, și foarte greu predictibilă, de la debutul măsurătorilor din bazinul Dunării, a declarat Iulius Dan Plaveti, președintele Directoratului și CEO al Hidroelectrica, cel mai mare producător național de energie electrică, miercuri, în conferința de presă de la finalul ședinței Comandamentului Energetic Național.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗