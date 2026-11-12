Șeful Nvidia și-a dat demisia după scandalul iscat de aventura sa cu o spioană a Chinei

Jensen Huang și-a dat demisia din funcțiile de conducere deținute la Nvidia, a anunțat consiliul de administrație al companiei. Colette Kress a fost numită director executiv interimar al Nvidia, însă nu este încă clar cine va fi desemnat să conducă compania pe termen lung. „Contribuțiile lui Jensen la Nvidia sunt semnificative”, se menționează în comunicat. „Nvidia […]

Sursa: Gazeta De Sud Citește mai departe la sursa originală ↗