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Economie

Sentință definitivă: PNL a cheltuit ilegal 2.617.458 EUR din bugetul național pentru „ostașul Ciucă”. Banii trec la eșalonare. ANAF ne spune că nu e chiar obligatorie executarea silită

r Scris de radhananda
Sentință definitivă: PNL a cheltuit ilegal 2.617.458 EUR din bugetul național pentru „ostașul Ciucă”. Banii trec la eșalonare. ANAF ne spune că nu e chiar obligatorie executarea silită
Aosom
Confruntat cu obligativitatea plății unei datorii de 14 milioane de lei, Partidul Național Liberal ar putea trece prin furcile caudine ale executării silite. Surpriza a venit, însă, din partea conducerii ANAF, care ne anunță că executarea silită nu r

Sursa: Yoga Esoteric

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