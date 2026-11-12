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Economie

Șoc în industria AI: acțiunile Nvidia s-au prăbușit cu până la 14% după demisia lui Jensen Huang

f Scris de florentina grigore
Șoc în industria AI: acțiunile Nvidia s-au prăbușit cu până la 14% după demisia lui Jensen Huang
Aosom
Demisia directorului general Jensen Huang de la Nvidia a provocat o reacție puternică pe Wall Street. Acţiunile companiei au înregistrat cea mai abruptă scădere din ultimele zile, de 14%. Şi-au revenit parțial în cursul zilei, dar au rămas pe minus.

Sursa: Adevarul

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