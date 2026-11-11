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Societatea de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații semnează un capitol în ICLG – Franchise Laws and Regulations 2027

m Scris de mirela egeea
Societatea de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații semnează un capitol în ICLG – Franchise Laws and Regulations 2027
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Expertiza avocaților români, în prim-plan international: Societatea de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații semnează capitolul dedicat României în cadrul ICLG, Franchise Laws and Regulations 2027. „A fost publicată ediția 2027 a ghidului internațional ICLG – Franchise Laws and Regulations, publicație de referință care reunește analize juridice privind reglementarea francizelor în 21 de jurisdicții. Dr. Av. [...] The post Societatea de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații semnează un capitol în ICLG – Franchise Laws and Regulations 2027 first appeared on Secunda Tv.

Sursa: Secunda Tv

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