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Economie

Societatea de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații semnează un capitol în ICLG – Franchise Laws and Regulations 2027. Expertiza avocaților în prim plan international

s Scris de suceava news online
Societatea de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații semnează un capitol în ICLG – Franchise Laws and Regulations 2027. Expertiza avocaților în prim plan international
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Pavel, Mărgărit și Asociații semnează capitolul dedicat României în cadrul ICLG, Franchise Laws and Regulations 2027 A fost publicată ediția 2027 a ghidului internațional ICLG – Franchise Laws and Regulations, publicație de referință care reunește analize juridice privind reglementarea francizelor în 21 de jurisdicții. Dr. Av. Radu Pavel, în colaborare cu Claudia Pavel au redactat […] The post Societatea de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații semnează un capitol în ICLG – Franchise Laws and Regulations 2027. Expertiza avocaților în prim plan international first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online

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