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Economie

Sorin Grindeanu anunță cele trei direcții pe care vrea să le urmeze PSD: „Nu vor mai crește taxe anul viitor”. Ce se întâmplă cu pensiile

m Scris de maria nițu
Sorin Grindeanu anunță cele trei direcții pe care vrea să le urmeze PSD: „Nu vor mai crește taxe anul viitor”. Ce se întâmplă cu pensiile
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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat miercuri că partidul vrea să se concentreze pe reforma reală a statului, relansarea economiei și refacerea puterii de cumpărare a românilor, prin măsuri precum indexarea pensiilor și reducerea taxării muncii.

Sursa: Mediafax Ro

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