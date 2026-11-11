Sorin Grindeanu așteaptă „date reale” privind situația economică. Liderul PSD susține că jumătate din banii din PNRR sunt „în pericol”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, la Antena 3 CNN, că jumătate din cei 6,4 miliarde de euro care ar trebui încasaţi din PNRR ar fi în pericol, iar dacă banii nu vor veni, va fi afectat deficitul bugetar, despre care „nu s-a spus tot”, astfel că şeful social-democraţilor vrea să afle dacă există facturi …

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