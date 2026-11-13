 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”

a Scris de andreea dobra
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Aosom
Angajații STB au acumulat în 2025 aproximativ 176.000 de zile de concediu medical, echivalentul a 484 de ani, a declarat administratorul judiciar Remus Borza, vineri, la Digi24. Acesta susține că unii salariați ar fi lucrat pentru agenții de turism în perioadele în care figurau în concediu medical și a anunțat că va sesiza Parchetul și Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Presupusul prejudiciu a fost estimat la 59 de milioane de lei.

Sursa: Digi24

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →