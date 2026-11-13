STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”

Angajații STB au acumulat în 2025 aproximativ 176.000 de zile de concediu medical, echivalentul a 484 de ani, a declarat administratorul judiciar Remus Borza, vineri, la Digi24. Acesta susține că unii salariați ar fi lucrat pentru agenții de turism în perioadele în care figurau în concediu medical și a anunțat că va sesiza Parchetul și Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Presupusul prejudiciu a fost estimat la 59 de milioane de lei.

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