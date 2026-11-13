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Economie

STB are datorii salariale de 22,5 milioane de lei acceptate provizoriu, din 25,8 milioane cerute

t Scris de tudor dima
STB are datorii salariale de 22,5 milioane de lei acceptate provizoriu, din 25,8 milioane cerute
Aosom
STB are datorii salariale de 22,5 milioane de lei acceptate provizoriu. Angajații pot contesta suma în șapte zile de la publicarea tabelului.

Sursa: Ziarul Financiar

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