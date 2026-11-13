STB are datorii salariale de 22,5 milioane de lei acceptate provizoriu, din 25,8 milioane cerute

De ce nu o vor rușii pe Kaja Kallas la masa negocierilor de pace privind Ucraina. Șefa diplomației europene: „Este foarte clar” 13 Nov 2026

Dubla măsură a președintelui și logica sa fracturată. Atunci când nu-i interzice la Cotroceni, Nicușor Dan le face jurnaliștilor proces de intenție și le reformulează întrebările. Cum văd liderii politici și de opinie înțelegerea rolului său în stat 13 Nov 2026