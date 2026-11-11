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Economie

„STB e o mare familie, cu 4.300 de rude din circa 10.000 de angajați”. Explicațiile administratorului STB, după ce a anunțat că dă afară 800 de oameni

o Scris de otilia cristea
„STB e o mare familie, cu 4.300 de rude din circa 10.000 de angajați”. Explicațiile administratorului STB, după ce a anunțat că dă afară 800 de oameni
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Reprezentantul consortiului de administratori judiciari, care conduce acum STB, aflată în insolvență, a explicat, pentru HotNews, decizia de a concedia sute de angajați și de ce a numit anunțul „curățenia de toamnă”. STB a intrat în insolvență, în luna septembrie, cu datorii de peste 1,5 miliarde de lei, și este condusă acum de un consorțiu …

Sursa: Hotnews

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