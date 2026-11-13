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Economie

STB vrea să scumpească cu 66% tarifele pentru transportul public. Pensionarii cu venituri peste 3.000 de lei ar rămâne fără gratuitate

m Scris de monica bonea
STB vrea să scumpească cu 66% tarifele pentru transportul public. Pensionarii cu venituri peste 3.000 de lei ar rămâne fără gratuitate
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Biletele cu autobuzul, tramvaiul sau troleibuzul în Capitală s-ar putea scumpi. Tarifele ar putea crește cu 66 de procente, conform unei propuneri a STB, societatea aflată în insolvență. În plus, pensionarii cu venituri mari nu vor mai beneficia de gratuitate.

Sursa: Digi24

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