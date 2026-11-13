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Economie

Succesiunea în 2026: cât te costă să moștenești o locuință și cum poți evita impozitul de 1%

m Scris de maria iuliana
Succesiunea în 2026: cât te costă să moștenești o locuință și cum poți evita impozitul de 1%
Aosom
Costurile unei succesiuni depind de valoarea bunurilor moștenite, iar onorariul notarului poate ajunge la câteva mii de lei. Moștenitorii au un an pentru acceptarea moștenirii și doi ani pentru finalizarea procedurii fără impozitul suplimentar de 1%.

Sursa: Adevarul

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