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Economie

Sunetul ia locul apei în stingerea incendiilor. Invenția americană care stinge focul fără să inunde casa

l Scris de liliana vornicu
Sunetul ia locul apei în stingerea incendiilor. Invenția americană care stinge focul fără să inunde casa
Aosom
Sistemul dezvoltat de Sonic Fire Tech îndepărtează oxigenul din jurul flăcărilor cu ajutorul infrasunetelor, iar prima certificare de siguranță este așteptată în 2027. The post Sunetul ia locul apei în stingerea incendiilor. Invenția americană care stinge focul fără să inunde casa appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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