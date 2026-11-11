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Economie

Tarifele la apă și canalizare în noiembrie: cât plătesc românii și unde sunt cele mai mari diferențe de preț

l Scris de loredana tănase
Tarifele la apă și canalizare în noiembrie: cât plătesc românii și unde sunt cele mai mari diferențe de preț
Aosom
În noiembrie 2026, tariful mediu pentru serviciile de apă potabilă și canalizare din România ajunge la 16,60 lei/mc, fără TVA, potrivit datelor furnizate de ANRSC și operatorii de profil. Analiza celor 53 de tarife arată diferențe importante de la un oraș la altul, atât în cazul celor mai mici prețuri, cât și al celor mai […]

Sursa: Gandul

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