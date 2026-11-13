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Economie

Tezaur sau depozite bancare? Unde obțin românii câștiguri mai mari pentru economiile lor

m Scris de maria iuliana
Tezaur sau depozite bancare? Unde obțin românii câștiguri mai mari pentru economiile lor
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Titlurile de stat TEZAUR oferă dobânzi neimpozabile de până la 7,50% pe an, în timp ce băncile propun randamente diferite pentru depozitele în lei. Diferențele se văd în câștigul rămas după impozitare, dar și în condițiile de retragere a banilor.

Sursa: Adevarul

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