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Economie

The Wall Street Journal: „Nvidia urmează să decidă debarcarea lui Jensen Huang”

i Scris de ioana andreescu
The Wall Street Journal: „Nvidia urmează să decidă debarcarea lui Jensen Huang”
Aosom
CEO-ul Nvidia este pe picior de plecare de la cârma valoroasei companii americane, susţin surse citate de The Wall Street Journal, după ce s-a mai descoperit o aventură a acestuia.

Sursa: Stirile Pro.tv

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