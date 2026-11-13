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Economie

Titlurile de stat TEZAUR aduc cu 20 de lei mai mult decât depozitul TBI Bank la 10.000 de lei pe un an

d Scris de daniel manea
Titlurile de stat TEZAUR aduc cu 20 de lei mai mult decât depozitul TBI Bank la 10.000 de lei pe un an
Aosom
La 10.000 de lei ținuți un an, titlurile TEZAUR aduc 650 de lei, iar depozitul TBI Bank 630 după impozit. Termenul de cumpărare depinde de canal.

Sursa: Ziarul Financiar

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