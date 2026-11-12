TOMA ȘI RĂZBOIUL DIN PSD!

80 de milioane de euro pentru reabilitarea blocurilor, aproape 2 pentru dotarea școlilor, 25 de mil. pentru Campusul Universitar și alte proiecte ajunse în zona finanțărilor pierdute sau compromise. În timp ce la Craiova se vorbește despre investiții de peste 500 de mil. de euro, la Buzău se vorbește despre birocrație, justificări și răfuieli politice. […]

Sursa: News Buzau Citește mai departe la sursa originală ↗