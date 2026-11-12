 Sari la conținut
M
Noutăți Consiliul Județean Brașov
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

TOMA ȘI RĂZBOIUL DIN PSD!

i Scris de iulian gavriluta
TOMA ȘI RĂZBOIUL DIN PSD!
Aosom
80 de milioane de euro pentru reabilitarea blocurilor, aproape 2 pentru dotarea școlilor, 25 de mil. pentru Campusul Universitar și alte proiecte ajunse în zona finanțărilor pierdute sau compromise. În timp ce la Craiova se vorbește despre investiții de peste 500 de mil. de euro, la Buzău se vorbește despre birocrație, justificări și răfuieli politice. […]

Sursa: News Buzau

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →