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Economie

Topul Celor mai admiraţi CEO din România ţine mai mult de brandul companiei, de percepţie şi de marketingul fiecăruia

c Scris de cristian hostiuc
Topul Celor mai admiraţi CEO din România ţine mai mult de brandul companiei, de percepţie şi de marketingul fiecăruia
Aosom
Topul Celor mai admiraţi lideri din businessul românesc realizat an de an, de 17 ani, de BUSINESS Magazin, este poate cel mai controversat top. El este o...

Sursa: Zf Ro

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