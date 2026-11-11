TIMIȘOARA. Ritm susținut în continuare pe șantierul de la Centura Vest Timișoara, unde antreprenorul turc lucrează cu 300 de muncitori și 160 de utilaje. CITEȘTE ȘI: Un șofer a urcat cu mașina pe un pod în construcție de pe autostrada Timișoara – Deva. Le-a spus polițiștilor că are CASCO. VIDEO CITEȘTE ȘI: Tură cu mașina […] Articolul Trag tare turcii pe Centura Vest Timișoara. 600 de grinzi vor fi montate pe cele 10 poduri și pasaje de pe traseu. VIDEO apare prima dată în Opinia Timisoarei.

Sursa: Opinia Timisoarei Citește mai departe la sursa originală ↗