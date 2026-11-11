 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Trag tare turcii pe Centura Vest Timișoara. 600 de grinzi vor fi montate pe cele 10 poduri și pasaje de pe traseu. VIDEO

r Scris de redactie
Trag tare turcii pe Centura Vest Timișoara. 600 de grinzi vor fi montate pe cele 10 poduri și pasaje de pe traseu. VIDEO
Aosom
TIMIȘOARA. Ritm susținut în continuare pe șantierul de la Centura Vest Timișoara, unde antreprenorul turc lucrează cu 300 de muncitori și 160 de utilaje. CITEȘTE ȘI: Un șofer a urcat cu mașina pe un pod în construcție de pe autostrada Timișoara – Deva. Le-a spus polițiștilor că are CASCO. VIDEO CITEȘTE ȘI: Tură cu mașina […] Articolul Trag tare turcii pe Centura Vest Timișoara. 600 de grinzi vor fi montate pe cele 10 poduri și pasaje de pe traseu. VIDEO apare prima dată în Opinia Timisoarei.

Sursa: Opinia Timisoarei

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech