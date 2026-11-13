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Economie

Transportul public din București s-ar putea scumpi. STB vrea să scoată transportul de noapte și să limiteze gratuitățile pentru pensionari

m Scris de maria ilie
Transportul public din București s-ar putea scumpi. STB vrea să scoată transportul de noapte și să limiteze gratuitățile pentru pensionari
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Administratorul STB, societate aflată în insolvență din cauza datoriilor, a detaliat, vineri, într-o conferință de presă, situația financiară a companiei și propunerile pe care le are pentru reducerea cheltuielilor.

Sursa: Rfi

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