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Economie

Trei jucători, Lactalis, FrieslandCampina şi Arla, au 65% din vânzările de unt, o piaţă de 150 mil. euro. Locul trei din piaţă nu are fabrică în România, iar de la liderul Lactalis o parte din vânzări vine din import (brandul President).

m Scris de mădălina dediu panaete
Trei jucători, Lactalis, FrieslandCampina şi Arla, au 65% din vânzările de unt, o piaţă de 150 mil. euro. Locul trei din piaţă nu are fabrică în România, iar de la liderul Lactalis o parte din vânzări vine din import (brandul President).
Aosom
Grupul francez Lactalis, liderul pieţei de unt, deţine 53% din vânzările din retail, potrivit datelor Euromonitor pentru 2025. Pe locurile următoare se află Royal FrieslandCampina cu 9,5% şi Arla Foods cu 2,5%.

Sursa: Zf Ro

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