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Economie

Trei pakistanezi au fost declarați indezirabili pe teritoriul României timp de zece ani, pentru propagandă teroristă. Aceștia au intrat în atenția SRI la începutul anului.

t Scris de tiberiu
Trei pakistanezi au fost declarați indezirabili pe teritoriul României timp de zece ani, pentru propagandă teroristă. Aceștia au intrat în atenția SRI la începutul anului.
Aosom
Instanța a dispus declararea ca persoane indezirabile pentru România a celor trei cetățeni pakistanezi, pe o perioadă de zece ani, în urma informărilor SRI și la sesizarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București. Cei trei pakistanezi au intrat în atenția Serviciului la începutul anului 2026 întrucât derulau activități care, conform cadrului legal în […]

Sursa: Biziday

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