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Economie

Un alt gigant IT, cu sediu la Cluj-Napoca, pregătește concedieri. Aproximativ 300 de angajați ar putea rămâne fără loc de muncă

o Scris de oana doroșenco
Un alt gigant IT, cu sediu la Cluj-Napoca, pregătește concedieri. Aproximativ 300 de angajați ar putea rămâne fără loc de muncă
Aosom
Un alt nume important din industria IT se pregătește să reducă personalul din România.

Sursa: Ziua De Cluj

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