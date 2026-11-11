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Economie

Un bloc din Capitală va avea lift montat la exterior. Cât valorează investiția care îi ajută pe locatarii bătrâni

m Scris de mihaela cazacu
Un bloc din Capitală va avea lift montat la exterior. Cât valorează investiția care îi ajută pe locatarii bătrâni
Aosom
Pentru milioane de români care locuiesc în clădiri fără ascensor, fiecare ieșire din casă poate deveni o provocare. Situația este deosebit de dificilă pentru persoanele în vârstă sau cele cu probleme de sănătate, unele ajungând să nu mai coboare din apartament perioade îndelungate.

Sursa: Click

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