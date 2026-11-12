Un mecanic a rezolvat în doar 30 de secunde o defecțiune pentru care un service a cerut 22.300 de euro, în SUA

Un șofer a fost la un pas de a plăti o mică avere după ce a primit un diagnostic eronat într-un atelier auto. Proprietarul unui pick-up Toyota Tundra din 2016, echipat cu un motor V8 de 5,7 litri și având la bord aproape 190.000 de kilometri, s-a prezentat la un service din Statele Unite din cauza unui zgomot metalic ciudat, relatează publicația germană Focus.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗