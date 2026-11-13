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Economie

Un nou tip de locuire ar putea deveni următorul boom imobiliar din România. Ce anticipează dezvoltatorul clujean Hexagon

o Scris de oana doroșenco
Un nou tip de locuire ar putea deveni următorul boom imobiliar din România. Ce anticipează dezvoltatorul clujean Hexagon
Aosom
Piața imobiliară din România ar putea trece printr-o schimbare importantă în următorii ani, pe măsură ce investitorii încep să privească tot mai atent către noi concepte de locuire.

Sursa: Ziua De Cluj

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