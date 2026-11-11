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Economie

Un oraș din Finlanda construiește cel mai mare depozit de căldură. Rezervorul va alimenta mii de locuințe

s Scris de sabrina saghin
Un oraș din Finlanda construiește cel mai mare depozit de căldură. Rezervorul va alimenta mii de locuințe
Aosom
Un oraș din Finlanda pregătește un proiect de stocare a energiei termice la scară largă, folosind o fostă carieră de pietriș pentru amenajarea unui bazin cu aproximativ 380 de milioane de litri de apă.

Sursa: Stirile Pro.tv

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