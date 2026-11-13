Un proiect de amploare prinde contur în București. Noul pasaj subteran costă 60 de milioane de euro și aduce 18 luni de restricții

Vești bune pentru șoferii din București. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că vor începe lucrările la un nou pasaj subteran în sudul Capitalei. Investiția este estimată la 60 de milioane de euro, iar pasajul ar trebui să fie gata în aproximativ 18 luni.

Distribuie: Facebook Instagram