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Economie

Un român a dat lovitura vieții la Loto 6/49! De unde a fost jucat biletul norocos de aproape un milion de euro

d Scris de diana pavel
Un român a dat lovitura vieții la Loto 6/49! De unde a fost jucat biletul norocos de aproape un milion de euro
Aosom
Un bilet jucat cu o sumă modică s-a transformat într-o adevărată avere peste noapte pentru un român.

Sursa: Click

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