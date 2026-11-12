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Economie

Un tânăr de 25 de ani a dezvăluit cum a reușit să își cumpere o garsonieră de 465.000 de dolari în Oslo. Cât economisește

a Scris de aura trif
Un tânăr de 25 de ani a dezvăluit cum a reușit să își cumpere o garsonieră de 465.000 de dolari în Oslo. Cât economisește
Aosom
După ani de economii, un tânăr dezvăluie cum și-a cumpărat propria locuință în centrul orașului Oslo, Norvegia, cu 465.000 de dolari.

Sursa: Stirile Pro.tv

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