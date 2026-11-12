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Economie

Ungaria vrea gaze din România: negocieri pentru importuri din Neptun Deep, în locul celor rusești

d Scris de dana bărăgan
Ungaria vrea gaze din România: negocieri pentru importuri din Neptun Deep, în locul celor rusești
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Ungaria discută cu România despre achiziționarea de gaze naturale din zăcământul Neptun Deep din Marea Neagră, în contextul planurilor de reducere a dependenței de resursele energetice rusești. Producția din perimetrul offshore este programată să înceapă în 2027, iar rezervele recuperabile sunt estimate la aproximativ 100 de miliarde de metri cubi. Premierul ungar Péter Magyar a declarat că gazele rusești nu mai oferă Ungariei un avantaj în privința prețurilor.

Sursa: Realitatea

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