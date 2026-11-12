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Economie

Ungaria vrea gaze din România: negocieri pentru importuri din Neptun Deep, în locul celor rusești (Realitatea)

z Scris de ziar com copyright directway
Ungaria vrea gaze din România: negocieri pentru importuri din Neptun Deep, în locul celor rusești (Realitatea)
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Ungaria discută cu România despre achiziționarea de gaze naturale din zăcământul Neptun Deep din (…)

Sursa: Ziar.com

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