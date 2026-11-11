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Economie

Ungaria vrea să cumpere gaz românesc produs în Marea Neagră după ce Peter Magyar a anunțat că gazul de la ruși nu mai este ieftin

i Scris de iulian constantin
Ungaria vrea să cumpere gaz românesc produs în Marea Neagră după ce Peter Magyar a anunțat că gazul de la ruși nu mai este ieftin
Aosom
„Indiferent ce spunea guvernul precedent (cel condus de fostul premier Viktor Orban), gazul rusesc ieftin nu mai există”, a declarat premierul ungar Peter Magyar pentru postul de televiziune ATV, potrivit TASS. Ungaria ia în considerare să cumpere gaze naturale producție românească. Premierul spune că gazul rusesc ieftin nu mai reprezintă un avantaj pentru economia Ungariei. […]

Sursa: Gandul

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