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Economie

Unitatea 2 de la Cernavodă a revenit în sistem. Reuniune a Comandamentului Energetic pentru iarna 2026-2027

i Scris de iulia horovei
Unitatea 2 de la Cernavodă a revenit în sistem. Reuniune a Comandamentului Energetic pentru iarna 2026-2027
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Comandamentul Energetic a analizat, miercuri, starea Sistemului Energetic Național, situația Unităților 1 și 2 de la Centrala de la Cernavodă și măsurile necesare pentru asigurarea alimentării cu energie electrică și gaz

Sursa: Dcnews

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