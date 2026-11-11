Unitatea 2 de la Cernavodă a revenit în sistem. Reuniune a Comandamentului Energetic pentru iarna 2026-2027
Sursa: DcnewsCitește mai departe la sursa originală
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