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Economie

Uriașul proiect cu blocuri de până la 8 etaje de lângă baza sportivă din Florești, RESPINS de urbaniștii clujeni

s Scris de sergiu vlăgea
Uriașul proiect cu blocuri de până la 8 etaje de lângă baza sportivă din Florești, RESPINS de urbaniștii clujeni
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Proiectul a fost prezentat în ședința de joi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism (C.T.A.T.U) a județului Cluj.

Sursa: Ziua De Cluj

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