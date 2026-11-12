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Economie

Urmăriţi ZF Deschiderea de Astăzi, 12 noiembrie 2026: Costin Brumă, broker Swiss Capital, despre bursa dominată de retail, acţiunile din BET aproape de maxime istorice şi rezultatele BT, Nuclearelectrica şi Romgaz

l Scris de liviu popescu
Urmăriţi ZF Deschiderea de Astăzi, 12 noiembrie 2026: Costin Brumă, broker Swiss Capital, despre bursa dominată de retail, acţiunile din BET aproape de maxime istorice şi rezultatele BT, Nuclearelectrica şi Romgaz
Aosom
Bursa de la Bucureşti este dominată în ultima perioadă de investitorii de retail, în timp ce instituţionalii stau pe margine din cauza...

Sursa: Zf Ro

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