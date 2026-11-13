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Economie

Urmăriţi ZF Deschiderea de Astăzi, 13 noiembrie: Adrian Codirlaşu, profesor universitar şi preşedinte CFA România, despre recesiune, taxe mai mari în 2027 după dispariţia banilor din PNRR şi de ce bursa e decuplată de economie

l Scris de liviu popescu
Urmăriţi ZF Deschiderea de Astăzi, 13 noiembrie: Adrian Codirlaşu, profesor universitar şi preşedinte CFA România, despre recesiune, taxe mai mari în 2027 după dispariţia banilor din PNRR şi de ce bursa e decuplată de economie
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Adrian Codirlaşu, profesor universitar şi preşedintele CFA România, vede economia României în recesiune în acest an şi un risc de recesiune şi...

Sursa: Zf Ro

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